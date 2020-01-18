В ПФР сообщили, как будет расти пенсия в ближайшие годы

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18 января 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

После индексации с 1 января 2020 года средней размер пенсии в России составил 16,4 тысячи рублей. 31 миллион неработающих пенсионеров стал получать увеличенную на 6,6 процента пенсию. В Пенсионном фонде России обещают, что выплата пенсионерам продолжит увеличиваться.

В 2020 году из пенсий россиян могут высчитывать до 70 процентов

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей. В интервью "Российской газете" Дроздов объяснил так: "В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше".

В ПФР напомнили, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году эта сумма составила пять тысяч 686 рублей.