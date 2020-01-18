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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Владимир Путин лично поздравил дочь Бориса Ельцина с днем рождения

, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин лично поздравил дочь Бориса Ельцина с днем рождения
Путин, Юмашева, Ельцина, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин лично поздравил дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения. 17 января Татьяне Борисовне исполнилось 60 лет.

Путин заехал в гости к Татьяне Юмашевой с букетом цветов и подарком, - сообщила пресс-служба Кремля. Российского лидера встретили сама именинница и вдова Бориса Николаевича Наина Ельцина.

Муж Татьяны Валентин Юмашев работает советником Владимира Путина на общественных началах.

Младшая дочь Ельцина входила во вторую десятку рейтинга самых влиятельных женщин России.

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