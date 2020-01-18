Владимир Путин лично поздравил дочь Бориса Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин лично поздравил дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с днем рождения. 17 января Татьяне Борисовне исполнилось 60 лет.
Путин заехал в гости к Татьяне Юмашевой с букетом цветов и подарком, - сообщила пресс-служба Кремля. Российского лидера встретили сама именинница и вдова Бориса Николаевича Наина Ельцина.
Муж Татьяны Валентин Юмашев работает советником Владимира Путина на общественных началах.
Младшая дочь Ельцина входила во вторую десятку рейтинга самых влиятельных женщин России.