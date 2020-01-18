В аэропорту Таиланда усиливают контроль за пассажирами из-за вспышки коронавируса в Китае

В Таиланде усилят контроль в аэропорту, чтобы избежать распространения новой формы вирусной пневмонии.
Газета Bangkok Post написала и о принятии повышенных меры безопасности в госпиталях и клиниках Таиланда.
Приближается китайский новый год. Власти королевства опасаются распространения заболевания.
Коронавирус сначала зарегистрировали в китайском городе Ухнь. Но заболевание вышло за пределы Китая, вирус диагностирован у заболевших людей в Японии и Таиланде (по одному человеку).
Опасность коронавируса 2019-nCoV заключается в том, что у до сих пор не выявлены его особенности. Пока неизвестно, какими путями передается заболевание, каковы клинические характеристики этой формы пневмонии.
По последним данным, в городе Ухань от вируса скончался второй человек. У обоих заболевших из-за вируса были серьезные осложнения: отказ работы внутренних органов. Жертвы вируса были госпитализированы, находясь уже в тяжелом состоянии.