В аэропорту Таиланда усиливают контроль за пассажирами из-за вспышки коронавируса в Китае

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18 января 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Аэропорт в Бангкоке, фото: ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

В Таиланде усилят контроль в аэропорту, чтобы избежать распространения новой формы вирусной пневмонии.

Газета Bangkok Post написала и о принятии повышенных меры безопасности в госпиталях и клиниках Таиланда.

В аэропортах крупных городов США пассажиров начали проверять на наличие нового типа коронавируса

Приближается китайский новый год. Власти королевства опасаются распространения заболевания.

Коронавирус сначала зарегистрировали в китайском городе Ухнь. Но заболевание вышло за пределы Китая, вирус диагностирован у заболевших людей в Японии и Таиланде (по одному человеку).

Опасность коронавируса 2019-nCoV заключается в том, что у до сих пор не выявлены его особенности. Пока неизвестно, какими путями передается заболевание, каковы клинические характеристики этой формы пневмонии.

По последним данным, в городе Ухань от вируса скончался второй человек. У обоих заболевших из-за вируса были серьезные осложнения: отказ работы внутренних органов. Жертвы вируса были госпитализированы, находясь уже в тяжелом состоянии.