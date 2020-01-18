В Москве будут открыты 46 оборудованных мест для купаний на Крещение. Адреса

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18 января 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт мэрии Москвы

Dmitry Chasovitin, globallookpress.com/

В Москве на Крещение будут открыты 46 специально оборудованных мест для купаний верующих.

Крещенские купания начнутся 18 января в 18:00 и завершатся 19 января в 18:00. Как проводят православные верующие Крещенский сочельник

Традиционные крещенские купания пройдут, в том числе, в семи парках столичного Департамента культуры. Впервые купель обустроят в саду имени Баумана. Возле центральной аллеи установят искусственный деревянный бассейн площадью 2,5 квадратного метра. Он будет открыт с 20:00 18 января до 03:00 19 января.

Купели также оборудуют в парках «Митино», «Фили», «Северное Тушино», «Сокольники», на территории усадьбы Воронцово и в зоне отдыха «Борисовские пруды», - сообщает столичная мэрия. В парках рядом с купелями установят раздевалки, пункты обогрева и туалетные кабины. Согреться после погружения в воду поможет горячий чай с сушками и печеньем. Все желающие смогут получить угощение бесплатно в специально оборудованных зонах.

Небольшая купель будет обустроена на берегу канала имени Москвы в парке «Северное Тушино». Ее площадь составит почти четыре квадратных метра. И еще по две купели оборудуют в зоне отдыха «Борисовские пруды» (на пруду возле поисково-спасательной станции «Борисовская»). Эти места для купания будут доступны с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Больше всего точек будет в ТиНАО (16) и СЗАО (восемь). В ВАО подготовят шесть купелей. В ЮЗАО и ЗАО откроют по четыре площадки, в ЦАО, ЮАО и ЗелАО — по две. И по одной площадке появится в СВАО и САО.

По уже сложившейся в Москве традиции все площадки оснастят безопасными спусками к воде, пунктами обогрева и питания с горячим чаем. Возле купелей будут постоянно дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Правоохранители станут патрулировать водоемы, чтобы не допустить купаний в необорудованных местах.