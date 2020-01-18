Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центральных и северо-западных регионах РФ

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о резком похолодании в центральных и северо-западных регионах России. Понижение температуры ожидается в конце следующей недели.

Синоптик отметила, что начало грядущей недели будет рекордно теплым, а похолодание начнется с четверга. 23 января ожидаются от минус 1 до минус 6 градусов по Цельсию и небольшие осадки. Уже с 24 по 26 января местами образуется снежный покров.

Людмила Паршина подчеркнула, что пока рано делать прогнозы о том, сколько продержится похолодание в центральных и северо-западных регионах страны.