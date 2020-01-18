Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Депутат Госдумы призывает лишать преступников гонораров за мемуары

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Депутат Госдумы призывает лишать преступников гонораров за мемуары
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Утром в субботу стало известно, что депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру России обращение, в котором предложил лишать известных преступников гонораров в случае публикации их мемуаров.

Историк Соколов планирует перечислить колонии часть гонорара за книгу

Историк Соколов планирует перечислить колонии часть гонорара за книгу

Письмо парламентарий направил генпрокурору Юрию Чайке. В тексте сообщения подчеркивается, что поводом для данной инициативы стала информация в СМИ о том, что историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, намерен написать мемуары-исповедь. Якобы мужчина хочет заработать деньги на своей книге.

Иван Сухарев убежден, что граждане, осужденные за преступления, которые получили общественный резонанс, не должны получать от этого какую-либо выгоду. Гонорары за подобные книги, по мнению парламентария, должны направляться на выплату компенсаций пострадавшим от противоправных действий.

ЕТ

//картина дня

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Известная журналистка, фотохудожник, модельер и переводчик Екатерина Рождественская описала симптомы вирусной пневмонии. Рождественская не понаслышке узнала, что такое…

//новости ан

Пользователи сети восхищены отношениями известного музыканта Игоря Николаева и певицы Наташи Королёвой - бывшими супругами. «Живи долго, будь счастлив и наполняй своей…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: угроза цунами на Камчатке, воровство…