Депутат Госдумы призывает лишать преступников гонораров за мемуары

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18 января 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Утром в субботу стало известно, что депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру России обращение, в котором предложил лишать известных преступников гонораров в случае публикации их мемуаров.

Письмо парламентарий направил генпрокурору Юрию Чайке. В тексте сообщения подчеркивается, что поводом для данной инициативы стала информация в СМИ о том, что историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, намерен написать мемуары-исповедь. Якобы мужчина хочет заработать деньги на своей книге.

Иван Сухарев убежден, что граждане, осужденные за преступления, которые получили общественный резонанс, не должны получать от этого какую-либо выгоду. Гонорары за подобные книги, по мнению парламентария, должны направляться на выплату компенсаций пострадавшим от противоправных действий.