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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Как проводят православные верующие Крещенский сочельник

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

Как проводят православные верующие Крещенский сочельник
Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Православные верующие 18 января отмечают Крещенский сочельник. В этом году сочельник накануне большого церковного праздника Крещение Господне - субботний день.  Крещенский сочельник – день строгого поста. Те верующие, кто выполняет правила церкви, воздерживаются от употребления мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы, алкоголя.

Принято считать, что в этот день нельзя ругаться и ссориться, выносить из дома какие-либо предметы, давать взаймы деньги и устраивать стирку. Желательно помогать нуждающимся, совершать добрые поступки.

Накануне Крещения, 18 января в православных храмах служат Литургию, в после – Великую вечерню, по завершении которой воду освящают великим чином.

Верующие начинают набирать освященную воду для своих домов. Есть поверие, что освященная вода обладает целебными свойствами. Освященной водой верующие окропляют и свои жилища.

 

ИЧ

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