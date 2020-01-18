Жители Ярославля опубликовали фото, как в большой луже около дома утонулись пять автомобилей

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18 января 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лужа в Ярославле, фото: vk.com/wall-38242868_1003954

Жители Ярославля опубликовали фото, как в гигантской луже около жилого дома на улице Строителей утонули пять автомобилей. На снимках, выложенных в одной из городских групп соцсети во "ВКонтакте", запечатлено, как легковые машины въезжают в лужу и проваливаются до самого капота. Даже у грузовика колеса утонули в воде.

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Автоледи из Ярославля Анастасия рассказала, что ехала на своей машине Volkswagen Polo по навигатору, и он привел ее на улицу Строителей. Судя по фотографии, Volkswagen въехал в яму, скрытую водой, передними колесами и погрузилась в воду до капота.

Девушка вызвала сотрудников ГИБДД. Они измерили глубину ямы специальным прибором. Прибор показал - глубина лужи около метра. Анастасия подчеркнула, что инцидент с ее машиной произошел не на каком-то заброшенном пустыре, а на проезде рядом с жилым домом.

После попадания в лужу у автомобиля серьезные повреждения: глушитель, пороги смялись, электроника кучу ошибок выдает, автомобиль не управляется, ошибка подушек безопасности, в фарах вода.

В мэрии Ярославля пояснили, что дорога здесь еще только будет строиться. По данным департамента городского хозяйства, данный земельный участок размежеван под строительство автомобильной дороги, в планах строительство планируется в рамках программы "Демография".