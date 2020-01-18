В Германии живет подросток с 57 размером ноги

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18 января 2020, 06:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Книга рекордов Гиннесса

Фото: Книга рекордов Гиннесса

Подросток с 57 размером ноги живет в Германии, в 2018 году Книга рекордов Гиннесса назвала его человеком с самыми большими ногами.

Немецкий подросток Ларс Моцза, которому на момент измерения 19 ноября 2018 года было 16 лет, побил рекорд самых больших ног у мужчин.

Его левая нога имела размеры 35,05 см, а правая — 34,98 см.

Отец Ларса, Фрэнк, всегда знал, что у Ларса будут большие ноги. По его словам, когда сын родился, его ноги были огромными — 9,5 см.

"У меня, как у родителей, тоже большие ноги... Но мои ноги просто бросаются в глаза, и люди иногда смеются или говорят что-то глупое. Особенно маленькие дети думают, что это здорово, если они могут поставить свои ноги рядом с моими", - рассказал Ларс.