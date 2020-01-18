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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Треть жителей России считает себя счастливыми

, 05:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФОМ

Треть жителей России считает себя счастливыми
Фото: Twitter

Треть российских граждан считают себя счастливыми людьми. Такие данные опубликованы в отчете Фонда "Общественного мнения" (ФОМ).

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Участники отвечали на вопросы, касающиеся удовлетворенностью своей жизни. Ответы оценивались по 10-балльной шкале.

Полное удовлетворение своей жизнью (10 баллов), испытывает 14 процентов россиян. Третья часть респондентов — 31 процент, ответили, что скорее удовлетворены, 29 процентов граждан испытывают удовлетворение, но не во всем.

Полностью недовольны своей жизнью 8 процентов опрошенных.

ЕП

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