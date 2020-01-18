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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Мир потерял самого маленького человека

, 04:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Книга рекордов Гиннесса

Мир потерял самого маленького человека
Хагендр Тхап Магар, фото: Книга рекордов Гиннесса

Самый маленький человек в мире Хагендр Тхап Магар скончался в возрасте 27 лет.

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Хагендр родился 14 октября 1992 года в Непале. Его отец вспоминает: «Он родился настолько маленьким, что его можно было уместить на ладони, особенно трудно было купать его».

По достижению Хагендрдом 18-летнего возраста его рост составлял 67,08 см (2 фута 2,41 дюйма).  

По словам близких, в последнее время Хагендрда одолевали болезни — астма, пневмония и аритмия. Буквально в четверг, 16 января, он был госпитализирован, а 17 января его не стало.

 

ЕП

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