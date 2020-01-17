В Минпросвещения прокомментировали жалобы Госдумы Мишустину

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17 января 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Зенькович, фото: edu.gov.ru

Критика со стороны Госдумы в отношении Минпросвещения РФ говорит о важности и актуальности работы, которую проводит министерство, заявил первый заместитель и.о. министра просвещения РФ Павел Зенькович. Первое кадровое решение Мишустина: назначен новый глава ФНС

"Если депутаты Госдумы, общаясь с новым председателем правительства, упоминают министерство просвещения, это говорит, что наша повестка важна и актуальна, это не может не радовать", - сказал Зенькович.

Напомним, ранее депутаты думских фракций на встрече с Михаилом Мишустиным раскритиковали работу некоторых министерств. Об этом накануне сообщила советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова.

Больше всего критиковали Минтруд (Топилин), Минздрав (Скворцова), Министерство культуры (Мединский), Министерство просвещения (Васильева). Чем именно были недовольны депутаты - не уточняется.