Горячий ТОП региональных новостей: Парень выиграл в лотерею и рассчитался с долгами друга в Новосибирске

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17 января 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: угроза цунами на Камчатке, воровство в Калининграде и Кисловодске, и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Конаково из-за туристического баллончика с газом выбило окна в квартире. В результате разгерметизации туристического баллончика с газом (объем 0,5 литра) произошло разрушение окна и кухонной двери в том помещении, где взорвался баллончик, сообщает Афанасий-бизнес.

Угроза цунами в результате землетрясения, которое произошло у берегов Камчатки, не объявлялась. Землетрясение произошло утром 17 января 2020 года в акватории Тихого океана, на глубине 50 километров. Магнитуда подземного толчка составила 5,4. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Парень выиграл в лотерею и рассчитался с долгами друга в Новосибирске. Сибиряк сам не смог купить билет из-за долгов по штрафам ГИБДД. Парень задолжал почти 20 тыс. рублей, сообщает НДН.ИНФО. В один из январских дней по пути домой он и его друг решили купить по лотерейному билету, и оказались в выигрыше.

Женщина пыталась украсть продукты из магазина в Кирове. Выяснилось, что она находится в розыске как подозреваемая в совершении нескольких аналогичных преступлений. Сумма кражи в этом магазине составила почти 2,5 тысяч рублей, пишет Новый Вариант.

В Калининграде женщина навострилась воровать в одном и том же магазине. В одном из магазинов бытовой химии на Ленинском проспекте, неизвестная женщина несколько раз в течение года приходила в магазин и проносила через кассу без оплаты небольшие товары, а затем скрывалась, как уточняет НИА Калининград.

В Кисловодске жительница перевела мошенникам более 500 000 рублей. 56-летней женщине позвонил неизвестный и предложил работу онлайн в сети Интернет. Он убедил ее внести 100 тысяч рублей на определенный счёт в виде вступительного взноса, сообщает Ставропольский репортер.