В аэропорту Домодедово прокомментировали инцидент с SSJ 100

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17 января 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово

Globallookpress.com

Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово прокомментировала инцидент с лайнером SSJ 100, совершившим экстренную посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу. SSJ 100 совершил экстренную посадку на строящуюся полосу в Домодедово

Инцидент с пассажирским лайнером Sukhoi SuperJet 100 произошел накануне.

«В 14.17 по московскому времени самолет авиакомпании ИрАэро, следовавший по маршруту Сабетта – Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу, расположенную вблизи аэродрома Домодедово. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет. По состоянию на 18.00 службы аэропорта завершили выдачу багажа всем пассажирам рейса Сабетта – Москва», - сообщается в комментарии пресс-службы аэропорта.

Все хорошо, что хорошо кончается. Самое главное, что обошлось без жертв и пострадавших.

Для справки: Сабетта - вахтовый поселок в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Этот населенный пункт расположен на восточном берегу полуострова Ямал у Обской губы Карского моря.