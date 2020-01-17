В аэропорту Домодедово прокомментировали инцидент с SSJ 100

Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово прокомментировала инцидент с лайнером SSJ 100, совершившим экстренную посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу.
Инцидент с пассажирским лайнером Sukhoi SuperJet 100 произошел накануне.
«В 14.17 по московскому времени самолет авиакомпании ИрАэро, следовавший по маршруту Сабетта – Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу, расположенную вблизи аэродрома Домодедово. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет. По состоянию на 18.00 службы аэропорта завершили выдачу багажа всем пассажирам рейса Сабетта – Москва», - сообщается в комментарии пресс-службы аэропорта.
Все хорошо, что хорошо кончается. Самое главное, что обошлось без жертв и пострадавших.
Для справки: Сабетта - вахтовый поселок в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Этот населенный пункт расположен на восточном берегу полуострова Ямал у Обской губы Карского моря.