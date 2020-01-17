Алексей Текслер добился снижения НДС на плодово-ягодную продукцию

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17 января 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс утвердил Владимир Путин. Налог на данный тип продукции снизится с 20% до 10%. Активную позицию по этому вопросу проявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

От имени главы регион были направлены письма в Госдуму и Совет Федерации. Алексей Текслер обсуждал этот вопрос на встрече с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Гордеевым и с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

«Вопрос о снижении ставки НДС на ягоды и семена отечественного производства с 20 до 10 % обсуждался с Алексеем Текслером еще в прошлом сентябре, когда он был в «Садах России», - цитирует «Южноуральская панорама» слова Константина Толкачева, председателя челябинского регионального отделения Союза садоводов России. - Эту задачу поставил президент Владимир Путин. Инициатива является очень важной, и мы ее полностью поддерживаем. К слову, она получила одобрение в Минсельхозе РФ еще в декабре прошлого года».

По мнению экспертов, это долгожданное решение, которое позволит насытить местный рынок и увеличить экспортные поставки.