Москва - один из мировых лидеров по внедрению инноваций в здравоохранении

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17 января 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Москва активно внедряет лучшие практики в сфере здравоохранения. По результатам исследования мировых трендов в здравоохранении, проведенного одной из крупнейших международных консалтинговых компаний BCG, Москва активно внедряет лучшие практики в сфере здравоохранения, адаптируясь к возникновению новых технологий и практик. Результаты исследования были представлены на Ассамблее "Здоровая Москва".

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Как заявил ранее на полях ассамблеи управляющий директор и Старший партнер BCG, глобальный эксперт практики здравоохранения Штефан Ларссон, в Москве наблюдается большой прогресс в различных областях здравоохранения.

Эксперт, в частности, отметил, что в Москве, поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения, например, онлайн-доступ к электронной медицинской карте и павильоны здоровья в парках города.

«Организуется много важных проектов, выдвигается множество инициатив. В частности, открытие электронной медицинской карты для пациентов, о котором было объявлено на днях, - важный шаг в сторону открытости», - сказал Штефан Ларсон.

По мнению эксперта, следование принципам "здорового города", в частности, в организации городской среды, способствует распространению ЗОЖ, массовые профилактические мероприятия в парках и других общественных местах позволяют вовлекать в заботу о своем здоровье все большее число граждан.

«На мой взгляд, павильоны здоровья в парках - отличная идея, и я считаю, что многие могут перенять этот опыт, потому что это очень удобно для пациентов, в части стран такая инициатива уже существует, однако в некоторых странах этого нет, поэтому такой опыт стоит позаимствовать», - сказал Ларссон.

Ассамблея проводится в столице с 2001 г. В ее задачи входит подведение итогов развития системы городского здравоохранения и определение приоритетов работы на следующий год. На этот раз Ассамблея проходит под брендом "Здоровая Москва", который полюбился жителям столицы за время проведения масштабного летнего теста здоровья в городских парках.