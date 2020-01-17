В Севастополе будут судить мужчин, хранивших боевой арсенал времён войны

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17 января 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Двое севастопольцев 1974 и 1977 годов рождения стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в хранении неучтенного оружия времен Великой Отечественной войны.

Мужчину задержали в Истре за хранение оружия и запрещённых веществ

Об этом рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ России по республике Крым. Как выяснилось в результате баллистического исследования, в двух гаражных боксах в Севастополе мужчины хранили 12 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты), 33 боевых патронов, три ручных гранаты и восемь единиц холодного оружия.

При этом никаких документов на все вышеуказанное у севастопольцев не было. Мужчины рассказали, что часть оружия они добыли во время раскопок, а еще часть – купили. Некоторые предметы планировали продать в качестве сувениров.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. Севастопольцам грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.