Секта «Бога Кузи»

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17 января 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, ]

Фото: соцсети

В Москве были задержаны последователи секты «Бога Кузи». Эта псевдорелигиозная организация была основана Андреем Поповым в 2007 году. Обманом Попов и его подельники присваивали себе чужое имущество.

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В Москве были задержаны семеро членов секты «Бога Кузи», которые длительное время находились в федеральном розыске. По данным следствия, за время существования псевдорелигиозной организации (или, с подачи представителей полиции, «объединения деструктивной направленности») они успели похитить более 15 миллионов рублей у 15 потерпевших. Все задержанные проходят по делу о мошенничестве, четверо из них находятся под подпиской о невыезде (остальным мера пресечения ещё не была избрана). Следователи продолжают расследовать обстоятельства мошеннических махинаций, в ходе которых сектанты обманом присвоили денежные средства. В их задержании принимала участие московская полиция при поддержке сил ФСБ.

Все задержанные являются активными членами секты «Бога Кузи». Сам Кузя, точнее, Андрей Попов, был отправлен в колонию на пять лет в 2018 году. По данным МВД, следствие в отношении его преступлений было завершено ещё 2017 году:

«Полицией было установлено, что организатор объединения, называющий себя "Бог Кузя", и его соучастники похищали денежные средства у потерпевших мошенническим путем. Делалось это под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов» (Российская Газета)

Организация во главе с Поповым, по информации следователей, действовала следующим образом: Андрей Попов, он же Кузя, обманом выдавал себя за православного религиозного священнослужителя, проводил вместе со своими подельниками разные «обряды», с помощью которых на людей оказывалось психологическое (и даже физическое) давление. Все услуги и товары, в том числе и своё творчество, например, поэзию, Попов продавал за деньги. Несомненно, следствие это рассматривает, как мошенничество, с помощью которого, как оказалось, сектанты присвоили себе 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов. Эти деньги были найдены силовиками во время обысков.

Секта «Бога Кузи»

Начало деятельности этой организации было положено либо в конце девяностых, начале двухтысячных, либо в 2007 году, когда Андрей Попов утвердил секту «Бога Кузи» в Москве. Сама организация тесно связана с культом личности Андрея Попова, который назвал себя богом Кузей, по разным данным, либо в честь своего попугая, либо в честь лидера язычников Мордовии Кузьмы Алексеева, который действовал в конце XVIII, начале XIX веков. Свою природу Попов объяснял союзом трёх его частей, которые исчисляются в процентах. Так, от бога в нем 82%, от человека 2%, а от «любви» 15%. Более того, он утверждал, что помимо этих трёх частей он представляет собой олицетворение многих православных святых, разных деятелей культуры и исторических личностей. В их число входил и Иисус Христос, и Сергий Радонежский, и Богородица, а также Цезарь, Ломоносов и Лермонтов.

Андрей Попов (бог Кузя) во время заседания суда, фото соцсети

В деятельность секты была встроена четкая иерархическая система, включающая шесть ступеней. На первой ступени располагались две жены Попова, на втором его помощница. Третий круг занимали «воскресники» и «апостолы» – главные последователи Кузи. Четвёртый круг – обычные последователи, «субботники». Пятый круг – люди, до которых ещё не дошли знания о Кузе. Шестой круг – люди, которые отвергли Кузю. Их он называл «огурцами», «овощами» или «демонами». В эту категорию зачастую попадали родственники и близкие тех, кто успел оказаться в секте, а попадали за то, что не признавали Кузю и боялись за жизнь и судьбу адептов.

Неудивительно, что с подачи Попова адепты лишали своих родственников имущества, обманом заставляя переписывать все на себя. Ведь, по мнению Кузи, родственники или «демоны» заслуживают наказания. Сектанты слушались и отбирали у своих близких то, что могли отобрать, а, в конечном счете, это имущество оказывалось под контролем Андрея Попова.

Однако мошенничеством дело не ограничивалось. Для того, чтобы обеспечить свою безопасность, Кузя старался всячески ограничить связи своих адептов с внешним миром. Именно поэтому за неповиновение или проступки практиковались жестокие избиения, в том числе палками и плетьми. Количество ударов зачастую превышало сотни раз. При этом Андрей Попов поощрял стойкость избиваемых, хваля их за то, что во время процесса наказания те старались не кричать.