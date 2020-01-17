Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся морозы и снегопады

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда закончится период очень теплой погоды. Отмечается, что в Москве побит температурный рекорд 95-летней давности – 3,1 градуса.
Позднякова отметила, что в пятницу к 13 часам отметки термометров достигли + 4,3 градуса. По её словам, к 19 января температура начнет снижаться.
«… в субботу и воскресенье температура не достигнет рекордных значений... Поэтому период очень теплой погоды продлится до 18 числа включительно», - пояснила синоптик.
При этом 18 января может установиться рекорд более + 5 градусов, но специалисты его не ожидают. Позднякова добавила, что, начиная с 19 числа, в Москве обещают морозную погоду со снегом.