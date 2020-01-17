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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В России зафиксировали первый случай смерти в результате употребления некурительных никотиносодержащих смесей

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В России зафиксировали первый случай смерти в результате употребления некурительных никотиносодержащих смесей
фото: pixabey

Первый случай смерти в результате употребления некурительных никотиносодержащих смесей официально зафиксирована в России. С большим сожалением главный внештатный нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн констатировал, что в последнее время в нашей стране отмечается вспышка потребления снюса - никотиносодержащих конфет, жвачек и другой продукции.

По словам Брюна, распространение снюса вызывает определённые проблемы в России, появляется всё больше психозов, вызванных употреблением этих веществ. 

 

СЕ

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