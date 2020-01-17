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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Погода в Москве побила рекорд тепла почти вековой давности

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Погода в Москве побила рекорд тепла почти вековой давности
зима в Москве, pixabay.com
В пятницу, 17 января, стало известно, что погода в Москве установила рекорд тепла. Соответствующую информацию предоставила сегодня днем главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
 
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Позднякова уточнила, что сегодня мало кто ожидал рекорда, поскольку предполагалось, что температура не поднимется выше плюс 3 – 3,5 градуса.
 
По словам метеоролога, стоило солнцу выглянуть, как столбики термометров на станции ВДНХ показали 4,3 градуса. Этих значений достаточно для того, чтобы утверждать – рекорд, установленный 17 января 1925 года, побит. Тогда температура воздуха составила 4,2 градуса.
ЕТ

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