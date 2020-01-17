Погода в Москве побила рекорд тепла почти вековой давности

В пятницу, 17 января, стало известно, что погода в Москве установила рекорд тепла. Соответствующую информацию предоставила сегодня днем главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Позднякова уточнила, что сегодня мало кто ожидал рекорда, поскольку предполагалось, что температура не поднимется выше плюс 3 – 3,5 градуса.

По словам метеоролога, стоило солнцу выглянуть, как столбики термометров на станции ВДНХ показали 4,3 градуса. Этих значений достаточно для того, чтобы утверждать – рекорд, установленный 17 января 1925 года, побит. Тогда температура воздуха составила 4,2 градуса.