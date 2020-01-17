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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В РПЦ прокомментировали замену отчества на матчество

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подъём

В РПЦ прокомментировали замену отчества на матчество
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Sergey Kovalev

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов прокомментировал набирающую популярность тенденцию записывать детям в свидетельство о рождении не отчество, а матчество.

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По словам священнослужителя, подобная идеология проникает в Россию из Европы и США. Смирнов выразил сожаление, что в некоторых случаях государство идёт на встречу и дает согласие на то, чтобы отчество не было указано в свидетельстве о рождении.

«Это очередная вспышка бреда, которая направлена на разрушение семейных связей... Россия тысячу лет жила без феминизма, но никому такая глупость не могла прийти в голову. Cовременные леди отравлены феминизмом, у них новая идеология, новая религия — изобретать законы по разрушению семьи», - сказал он.

АБ

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