В РПЦ прокомментировали замену отчества на матчество

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17 января 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подъём

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Sergey Kovalev

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов прокомментировал набирающую популярность тенденцию записывать детям в свидетельство о рождении не отчество, а матчество.

Адвокат: одинокая женщина вправе дать ребёнку так называемое «матчество»

По словам священнослужителя, подобная идеология проникает в Россию из Европы и США. Смирнов выразил сожаление, что в некоторых случаях государство идёт на встречу и дает согласие на то, чтобы отчество не было указано в свидетельстве о рождении.

«Это очередная вспышка бреда, которая направлена на разрушение семейных связей... Россия тысячу лет жила без феминизма, но никому такая глупость не могла прийти в голову. Cовременные леди отравлены феминизмом, у них новая идеология, новая религия — изобретать законы по разрушению семьи», - сказал он.