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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Сотрудники полиции помогли беременной жительнице Подмосковья добраться до роддома

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Сотрудники полиции помогли беременной жительнице Подмосковья добраться до роддома
ножки младенца, pixabay.com

Инспекторы ДПС помогли беременной женщине в Подмосковье вовремя доехать до роддома. Согласно последней информации источников, на дороге к сотрудникам полиции обратился мужчина с просьбой о помощи.

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По словам человека, у его супруги начались роды прямо в салоне автомобиля, вследствие чего необходимо было оперативно доставить женщину в клинику.

Инспекторы пересадили семейную пару в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки и сирену. Роженицу привезли в роддом, а уже через полчаса на свет появился ребенок. Инспекторы подарили счастливым родителям автокресло. Они в свою очередь выразили полицейским благодарность. 

ЕТ

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