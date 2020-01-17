Сотрудники полиции помогли беременной жительнице Подмосковья добраться до роддома

Инспекторы ДПС помогли беременной женщине в Подмосковье вовремя доехать до роддома. Согласно последней информации источников, на дороге к сотрудникам полиции обратился мужчина с просьбой о помощи.

По словам человека, у его супруги начались роды прямо в салоне автомобиля, вследствие чего необходимо было оперативно доставить женщину в клинику.

Инспекторы пересадили семейную пару в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки и сирену. Роженицу привезли в роддом, а уже через полчаса на свет появился ребенок. Инспекторы подарили счастливым родителям автокресло. Они в свою очередь выразили полицейским благодарность.