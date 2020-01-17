В Челябинске достроят конгресс-холл «Крылья»

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17 января 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Наталья Котова, глава города Челябинска

Проблему челябинских недостроев обсуждали сегодня, 17 января, на встрече с главой города Натальей Котовой журналисты медиахолдинга «Гранада Пресс».

В Челябинске находится 308 недостроенных объектов. Такие данные были получены после инвентаризации земельных участков. По словам Натальи Котовой, чтобы достроить здания в некоторых случаях требуется учитывать все юридические тонкости. «У каждого участка есть свои правообладатели, просто так лишить собственника объекта нельзя», - отметила она.

Также Наталья Котова заверила журналистов, что все объекты, запланированные к мероприятиям саммитов ШОС и БРИКС будут завершены, в первую очередь речь идет о конгресс-холле «Таганай». Что касается конгресс-холла под рабочим названием «Крылья» на берегу реки Миасс, то пока здесь ведутся работы по сохранению этого объекта, но есть инвесторы, заинтересованные в строительстве.

«Решение по дальнейшему использованию этого здания будет рассматриваться коллегиально, - подчеркнула Наталья Котова. - Проект требует доработки и экспертизы, он будет завершен, но на это потребуется не один год. Необходимо иметь незавершенный объект, выполненный на нулевом цикле, чтобы его зарегистрировать и продолжить работу для передачи либо по концессионному соглашению, либо по инвестиционному соглашению. Здесь много юридических тонкостей».

Фото Олега Каргаполова