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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Эксперт: лётчики не хотят летать на ненадёжных самолётах

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперт: лётчики не хотят летать на ненадёжных самолётах
фото: pixabey

Президент профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов заявил, что летчики не хотят летать на ненадежных самолетах.

«Странное дело. В шереметьевской катастрофе расследование не закончено – пилота обвиняют. В катастрофе в Жуковском расследование не закончено – пилота награждают. В Сочи самолет в море упал – вообще засекретили информацию, хотя самолет гражданский. Все понимают, что важнейшая вещь – это не определение виновных, а установление причины, чтобы в дальнейшем катастрофы по этим причинам не повторялись", - подчеркнул эксперт. 

 

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