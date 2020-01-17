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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Лавров заявил, что Путин готовит развернутую статью о Второй мировой войне

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лавров заявил, что Путин готовит развернутую статью о Второй мировой войне
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

И. о. главы МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году заявил, что президент России Владимир Путин готовит развернутую статью о Второй мировой.

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Лавров отметил, что глава государства готовит статью, опираясь исключительно на исторические факты, в частности, новые данные, которые были недавно подняты в российских архивах.

И.о министра иностранных дел России также обратил внимание на архивные материалы, опубликованные Министерством обороны в ночь на пятницу, 17 января. Сергей Лавров уточнил, что данные о том, кто и как в действительности освободил Варшаву, ранее никогда не видели свет. По словам дипломата, важно узнать, что польская сторона скажет, когда их изучит.

ЕТ

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