Лавров заявил, что Путин готовит развернутую статью о Второй мировой войне

И. о. главы МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году заявил, что президент России Владимир Путин готовит развернутую статью о Второй мировой.

Лавров отметил, что глава государства готовит статью, опираясь исключительно на исторические факты, в частности, новые данные, которые были недавно подняты в российских архивах.

И.о министра иностранных дел России также обратил внимание на архивные материалы, опубликованные Министерством обороны в ночь на пятницу, 17 января. Сергей Лавров уточнил, что данные о том, кто и как в действительности освободил Варшаву, ранее никогда не видели свет. По словам дипломата, важно узнать, что польская сторона скажет, когда их изучит.