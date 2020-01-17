В Чувашии назревает «земельный бунт»

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17 января 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

скриншот youtube-видео, снятого на скандальном заседании синьяльских депутатов

Противостояние жителей села Синьялы с бизнесом вышло на государственный уровень. Сельчане боятся, что на их земле иностранцы построят молокозавод. Они начали войну с местными властями, и уже заставили депутатов подчиниться своим требованиям. Однако в решение муниципальных парламентариев неожиданно вмешались региональные власти.

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Эта дискуссия уже обросла скандалом. Формально на спорной земле хотят построить логистический центр. Однако местные жители боятся, что там будет построен молокозавод.

Накануне местные депутаты проводили собрание, на котором поднимался вопрос скандального перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения в иную категорию. Во время заседания сельчане заблокировали помещение и спровоцировали отказ от этого вывода.

В этот процесс неожиданно вмешались уже республиканские власти. Глава Минюста Чувашии Наталья Тимофеева нашла проблемы в решении депутатов. Она утверждает, что у синьяльских депутатов отсутствовали юридические основания для проведения заседания. Мало того, уже подключилась прокуратура.

«Что касается оценки происходящих событий, то окончательное процессуальное решние по этому поводу будут принимать следователи», — заявил прокурор синьялкого района Зелфинас Карама, его цитируют местные СМИ.

События на заседании разворачивались очень неоднозначно. Блокирование помещения выглядело достаточно агрессивным, почти, как в советских фильмах про Октябрьскую социалистическую революцию.

Сам скандал начал тлеть еще еще осенью прошлого года. Со стороны он выглядел нетривальным и отчасти парадоксальным. На первых митингах люди высказывали опасения, что после строительства молокозавода они не смогут продавать молоко за 16 рублей 50 копеек. В то же время по официальным данным, закупочная цена молока в том же районе составляет 17—18 рублей за литр.

Впрочем, это уже дело самих людей. Как ни крути, но в селе Синьялы жителям виднее, что у них происходит, чем из любого другого региона России. И если они не хотят перевода земель в иную категорию — это их законное право.

Теперь уже действия региональных властей выглядит неоднозначным. В контексте отставки правительства РФ, которая произошла только-только, интерес республиканского Минюста и районной прокуратуры может обернуться взаимным интересом к самой теме уже со стороны Кремля.