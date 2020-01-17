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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Марий Эл умер покусанный собаками мужчина

, 12:26 [ «Аргументы Недели», , ]

В Марий Эл умер покусанный собаками мужчина
фото: pixabay.com

В Йошкар-Оле скончался мужчина во время госпитализации. Его искусали собаки.

На женщину в Перми напали собаки

На женщину в Перми напали собаки

Делом уже занимается местный следком. Убийства входят в компетенции этого ведомства.

Гибель произошла после нападения собак. Животные набросились на 47-летнего мужчину во время утренней прогулки. Спустя некоторое время он был найден прохожими. Они вызвали скорую и полицию. Уже по дороге в больницу пострадавший умер.

«Действительно, его покусали собаки, но причина смерти еще не известна», — сообщила пресс-служба следкома (заявление процитировала местная газета «Марийская правда»): «Но причина смерти еще неизвестна. Она будет известна по результатам экспертизы через месяц».

Причиной смерти вполне могут быть проблемы со здоровьем. Но осложнения и ухудшение самочувствия могли быть вызваны нападением собак.

Бродячие животные уже давно стали проблемой для населенных пунктов. В России их отловом и стерилизацией занимаются частные структуры. Часто работа выполняется формально и ограничивается обменом различных документов.

Правоохранительные органы нередко отказываются приходить на помощь гражданам в случае нападения бродячих собак. Как показывает практика, даже когда человека окружает свора агрессивных животных и тот обращается в полицию, дежурный отказывается принимать заявление и перенаправляет заявителя в адрес местной администрации.

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