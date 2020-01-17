После наращивания ресниц молодая клиентка чуть не лишилась зрения:

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17 января 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел с 19-летней девушкой Лейни Палмер. Отмечается, что после процедуры по наращиванию ресниц она попала в больницу из-за проблем со зрением.

Англичанка рассказала, что её мастером оказалась «неумелая» стажерка-косметолог, которая приклеила ей искусственные ресницы к внутренней части века, ссылаясь на случайность. Однако мастер не брала денег за процедуру, но «одарила» клиентку воспаленными глазами и поврежденными ресницами, которые не удалось восстановить.

Палмер отметила, что косметолог несколько раз давила ей на глаза, вызывая ужасную боль.

«Мне пришлось трижды попросить ее остановиться», - уточнила девушка, отметив, что больше не будет ходить к стажёрам.

Клиентка добавила, что из-за неопытного мастера могла лишиться зрения. Через несколько дней её выписали. Сейчас она полностью восстановилась.