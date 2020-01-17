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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Татарстане переругались из-за отказа отца ребенка почистить снег на веранде в детском саду

, 11:51 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Народный контроль

В Татарстане переругались из-за отказа отца ребенка почистить снег на веранде в детском саду
фото скандальной заснеженной веранды в детском саду "Эллюки" с сайта "Госуслуги"

В Нижнекамске разгорелся «верандный скандал». Отец ребенка пожаловался на руководство детского сада за просьбу помочь с очисткой снега на веранде. Это спровоцировало целую баталию в региональных СМИ. Жители Татарстана разделились на два лагеря. Одни поддерживают родителя, другие возмущены отказом.

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Жалоба была подана на одном из разделов сайта Госуслуги. Автором стал Денис Д. Он раскритиковал местный детский сад «Эллюки».

«Вопрос такой, почему воспитатели просят родителей чистить снег в веранде (территории Детского Сада) где дети гуляют во время прогулки», — описал проблему житель Нижнекамска (орфография в цитате сохранена): «Скажите что Министерство Образование не может выделить финансы на дворника в Детских садах? и в некоторых ДС просят утеплять группу».

Региональные СМИ рассказали о жалобе. Это вызвало оживленную дискуссию. Половина аудитории поддержала жителя Нижнекамска. Вторая половина — его раскритиковала.

Сторонники автора жалобы требуют нанять дворника, и намекают на возможные махинации руководства учреждения с зарплатами. Его противники взывают к совести. Они говорят, что в прежние времена родители всегда отзывались на просьбы в детских садах. На веранде гуляют дети, и уборка снега осуществляется для них, а не для администрации детского сада.

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