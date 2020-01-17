В Татарстане переругались из-за отказа отца ребенка почистить снег на веранде в детском саду

В Нижнекамске разгорелся «верандный скандал». Отец ребенка пожаловался на руководство детского сада за просьбу помочь с очисткой снега на веранде. Это спровоцировало целую баталию в региональных СМИ. Жители Татарстана разделились на два лагеря. Одни поддерживают родителя, другие возмущены отказом.
Жалоба была подана на одном из разделов сайта Госуслуги. Автором стал Денис Д. Он раскритиковал местный детский сад «Эллюки».
«Вопрос такой, почему воспитатели просят родителей чистить снег в веранде (территории Детского Сада) где дети гуляют во время прогулки», — описал проблему житель Нижнекамска (орфография в цитате сохранена): «Скажите что Министерство Образование не может выделить финансы на дворника в Детских садах? и в некоторых ДС просят утеплять группу».
Региональные СМИ рассказали о жалобе. Это вызвало оживленную дискуссию. Половина аудитории поддержала жителя Нижнекамска. Вторая половина — его раскритиковала.
Сторонники автора жалобы требуют нанять дворника, и намекают на возможные махинации руководства учреждения с зарплатами. Его противники взывают к совести. Они говорят, что в прежние времена родители всегда отзывались на просьбы в детских садах. На веранде гуляют дети, и уборка снега осуществляется для них, а не для администрации детского сада.