Анатолий Литовченко предсказал эффект от снижения НДС на саженцы

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17 января 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко уверен, что снижение налога на добавленную стоимость, которое касается плодово-ягодной продукции и саженцев, станет важным фактором для экономического подъема сельского хозяйства.

Оно также позволит привлечь инвестиции и обеспечить людей качественными ягодами, плодами и возможностями для развития приусадебных хозяйств.

Напомним, садоводам удалось добиться снижения НДС на плодово-ягодную продукцию и саженцы с 20 до 10 процентов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс утвердил президент РФ Владимир Путин. Как сообщает агентство Полит74, одним из тех, кто отстаивал интересы сельхозпроизводителей, был депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

– Вместе с региональным минсельхозом мы подготовили экономическое обоснование для снижения налога, в отстаивании прав наших аграриев дошли до министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Доказывали, что 10-процентный НДС на плодово-ягодную продукцию приведет к ее удешевлению, добавит ресурсов на науку, позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству, - рассказал депутат.

Серьезную роль в важном социальном и экономическом решении сыграл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он выступил с инициативой о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию.