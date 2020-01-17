В Свердловской области нашли редкий изумруд

На Мариинском прииске в Свердловской области был найден редкий изумруд весом около 0,5 килограмма. Согласно последней информации, стоимость этого камня составляет примерно 55 тысяч долларов.

По оценкам специалистов, изумруд является редчайшим. По цвету эксперты отнесли его к первой категории, а по сорту – ко

второй. Камень был добыт рабочими очистного забоя на глубине 260 метров.

Сейчас решается вопрос о награждении людей, которым удалось найти ценный изумруд.