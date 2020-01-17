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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Свердловской области нашли редкий изумруд

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Свердловской области нашли редкий изумруд
изумруд, ambercombine. ru/Global Look Press
На Мариинском прииске в Свердловской области был найден редкий изумруд весом около 0,5 килограмма. Согласно последней информации, стоимость этого камня составляет примерно 55 тысяч долларов.
 
Фото: в России найден первый в мире алмаз-матрешка

Фото: в России найден первый в мире алмаз-матрешка

 
По оценкам специалистов, изумруд является редчайшим. По цвету эксперты отнесли его к первой категории, а по сорту – ко
второй. Камень был добыт рабочими очистного забоя на глубине 260 метров.
 
Сейчас решается вопрос о награждении людей, которым удалось найти ценный изумруд.
 
На данном прииске за минувший год было найдено еще три камня высокого качества.
ЕТ

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