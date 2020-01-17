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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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На каком режиме лучше стирать одежду?

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

На каком режиме лучше стирать одежду?
Фото: pixabay.com

Британские ученые рассказали, как правильно стирать вещи. Они определили режим, который подходит большинству тканей, сохраняет качество одежды и способствует экономии воды.

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Эксперты заявили, что холодная и быстрая стирка является наиболее приоритетной среди всех режимов стиральной машины. Для этого они провели несколько тестовых стирок на разных режимах с черными и цветными футболками. Оказалось, что после быстрой холодной стирки в воде остаётся гораздо меньше микрочастиц пластика и волокон ткани, чем после длительной стирки в горячей воде. Также вещи теряют на 74% меньше красителя. При этом отличий по чистоте постиранных вещей практически нет.

АБ

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