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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Саркози "подарил" казанскому музею джинсы

, 10:58 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: мэрия Казани

Саркози
Николя Саркози на фото globallookpress/ Norbert Scanella via www.imago-i

Бывший президент Франции Николя Саркози презентовал музею социалистического быта в Казани джинсы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

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Саркози презентовал джинсы казанскому музею, будучи в Москве. Это произошло после XI Гайдаровского форума. Перед тем, как отдать штаны, бывший президент Франции оставил на них свой автограф. Сообщается, что подарок Саркози станет частью экспозиции «Джинсы как культ». Она открыта около десяти лет назад.

«В коллекции музея уже есть экспонаты, подаренные известными французами», — сообщила пресс-служба мэрии, а потом перечислила их: «Джинсы с автографами певицы Патрисии Каас и модельера Пьера Кардена».

Из заявления непонятно, принадлежал ли презент ранее самому Николя Саркази. Вряд ли он прибыл в Москву на форум с джинсами в чемодане для их передачи казанскому музею. Скорее всего, кто-то из представителей подсунул будущий экспонат бывшему президенту Франции, и тот расписался на них.

АВТОГРАФ САРКОЗИ НА ДЖИНСАХ (фото с официального портала органов местного самоуправления города Казани)

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