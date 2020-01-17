Письмо немецкого солдата, написанное в 1943 году, нашли под Тверью

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17 января 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tverlife.ru

письмо, pixabay.com

Сегодня стало известно, что на чердаке одного из старых домов в поселке Эммаус Тверской области обнаружили письмо немецкого солдата. Предполагается, что послание было написано в сентябре 1943 года.

Поисковик-реконструктор Сергей Бауэр заявил, что речь идет о личном письме, которое, предположительно, предназначалось для супруги солдата. Немецкий военный написал, что "время становится все ужаснее", а он сам попадает "из одного ужаса в другой". Он также сообщил, что получил отчет о нападении, но без каких-либо подробностей.

"От окончательной победы мы, безусловно, не далеко", – заключил солдат.