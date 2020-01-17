Более 50 тысяч дзеренов перекочевали из Монголии в Забайкалье

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17 января 2020, 00:48 [ «Аргументы Недели» ]

Дзерен, фото pixabay.com

История наблюдений миграция дзерена еще не видела такой массовой миграции этих животных. Об этом говорят забайкальские экологи.

Сюда в Сохондинский заповедник пришли стада, насчитывающие более 50 тысяч дзеренов — зобастых антилоп.

По словам пресс-секретаря WWF России (Амурский филиал) Елена Старостина, дзерен является частью огромной Восточно-Керуленской популяции редкого вида монгольской антилопы.

Она подчеркнула, что эти антилопы занесены в Красную книгу, поэтому экологические организации ревностно относятся к этому виду копытных в надежде приумножить их численность.

В начале этого года в Забайкалье пришло стадо дзеренов численностью в два раза превышающее число антилоп 2010 года.

Климатические изменения заставили эту антилопу мигрировать зимой из Монголии в степи Забайкалья, а весной стада возвращаются, но часть из них остается, сливаясь с местными оседлыми группировками дзерена.