Писатель Проханов: в стране нарастает недовольство и отрицание Путина

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17 января 2020, 00:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Комсомольская Правда/Русский Взгляд/Globallookpress.com

Писатель и публицист Александр Проханов сделал неожиданное признание в интервью после послания президента России Федеральному Собранию и последовавшей за ним отставки правительства. Путин рассказал, от чего зависят судьба и исторические перспективы России

Александр Проханов известен, кроме всего прочего, своей безоговорочной поддержкой действующего президента России. Когда он говорит о Путине, его речь звучит как эпическая ода. Тем неожиданней прозвучали слова Проханова в адрес главы государства, сказанные им в эфире радио «Эхо Москвы».

«Вот так, без всякого намека на это радикальное решение, одним взмахом руки смахнуть эту партию, которой, казалось, нет конца. Поскольку Путин весь построен на пиаре, на впечатлении, которое он стремится создать, выйти за пределы банальности – мне кажется, этот ход великолепен. Таково было первое мое впечатление. Второе – я, конечно, был страшно удручен. Потому что обычно правительство меняется в результате правительственных кризисов», - поделился писатель своими впечатлениями от только что произошедших событий.

«Путин – это непрерывный пиар, это желание выглядеть блистательно на любом фоне. В стране нарастает глухое недовольство. Это недовольство иногда выливается на улицы. А оно связано сейчас с общественным мнением. Общественное мнение отрицает Путина, оно начало открыто отрицать Путина. Я говорю о витающем в воздухе ощущении, которое возникает от разговоров с крестьянами, таксистами, самим собой, вами», - заявил Проханов, оценивая ситуацию в стране на фоне смены правительства.

«Меня больше всего интересует судьба моей родины, которая весьма плачевна. И когда я слушал путинское выступление, я хотел услышать вот этот образ, в котором мы все сейчас оказались, из которого мы хотим каким-то способом выйти и образ, который нас ожидает. Вот ничего этого в послании не было. Наконец-то он меня разочаровал. Я ожидал от этого послания концептуальных представлений», - отметил писатель.

«Я видел, что после 91-го года Россия перестала существовать как государство. Путин построил это государство заново. Первый период путинского государственного строения был связан с подыскиванием материала, из которого можно построить это государство. И он его – кое-как, но построил. Второй этап, и он его тоже блестяще осуществил – он создал оборонные пояса. И третий этап, как мне сейчас показалось – это этап, наконец, преображения, очищения. Вот этого третьего этапа я не вижу, он по-видимому, не состоится. Вот это меня страшно удручает и вносит в мое сознание сегодняшнее глубинное разочарование», - пояснил Александр Проханов свою позицию.

По мнению публициста, известного своей любовью ко всему русскому, этап «преображения» тесно связан с духовностью, а лексике президента отсутствуют крупномасштабные русские идеи. Однако он все еще продолжает надеяться, что это время наступит. И, как верно подметил ведущий программы, «Путин на то и президент, что мыслит шире, чем вы».