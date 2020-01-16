Премьер-министр Латвии заговорил по-русски

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16 января 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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В ходе своего визита в Латвии президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Глава парламента встретил президента Белоруссии… по-русски.

Премьер-министр Латвии: Латвийские военные могут продолжить свою миссию в Ираке

Свою речь премьер-министр Латвии начал на русском языке.

«Г-н президент, как вы слышите, я говорю немножко на русском. Я понимаю больше, чем я могу говорить. Чтобы я не говорил что-нибудь не так, я буду дальше говорить на английском».

«Вы думаете, что на английском я вас больше пойму?»,- пошутил президент Белоруссии, призвав премьера Латвии чаще приезжать в гости к соседям, чтобы «подтянуть» свой русский язык.

А может и правда «выучит»? Политика – дело тонкое!