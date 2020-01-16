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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Воскресенске запретили купаться на Крещение

, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

В Воскресенске запретили купаться на Крещение
Фотобанк АН

В Воскресенском городском округе из-за погодных условий было принято решение не купаться в крещенскую ночь. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

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Замглавы муниципального образования Эдуард Усов сетует. «Сами видите, какая ситуация. Погодные условия в ближайшее время меняться не будут, синоптики прогнозируют плюсовую температуру. Тот ледяной настил, который сейчас есть на водоемах, к сожалению, очень тонок. В целях безопасности граждан было принято решение о запрете купания в этот период времени», — заявил он.

Православные христиане отмечают в ночь с 18 на 19 января один из самых важных и самых древних праздников — Крещение. Отмечать его начали даже раньше, чем Рождество Христово, письменные упоминания о данном дне находят в рукописях второго века.

ЕЧ

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