В Воскресенске запретили купаться на Крещение

//Общество 13+

16 января 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Фотобанк АН

В Воскресенском городском округе из-за погодных условий было принято решение не купаться в крещенскую ночь. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Питере синоптики зафиксировали самую высокую среднюю температуру первой половины января за 140 лет

Замглавы муниципального образования Эдуард Усов сетует. «Сами видите, какая ситуация. Погодные условия в ближайшее время меняться не будут, синоптики прогнозируют плюсовую температуру. Тот ледяной настил, который сейчас есть на водоемах, к сожалению, очень тонок. В целях безопасности граждан было принято решение о запрете купания в этот период времени», — заявил он.

Православные христиане отмечают в ночь с 18 на 19 января один из самых важных и самых древних праздников — Крещение. Отмечать его начали даже раньше, чем Рождество Христово, письменные упоминания о данном дне находят в рукописях второго века.