В ЗСК обсудили, как идет подготовка к 75-летию Великой Победы

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16 января 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось совместное заседание рабочей группы двух комитетов парламента: по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества и по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями. На нем был рассмотрен вопрос о ходе исполнения Указа Президента «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Мероприятие провел председатель военного комитета, Герой России Евгений Шендрик.

В заседании приняли участие председатель комитета ЗСК Александр Поголов, руководитель департамента внутренней политики края Игорь Чагаев, представители краевых министерства образования, науки и молодежной политики, департамента по делам казачества и военным вопросам. Открывая совещание, Евгений Шендрик напомнил о том, что в августе прошлого года краевым оргкомитетом «Победа» был утвержден план основных мероприятий в Краснодарском крае, посвященных 75-й годовщине Победы. Он включает в себя проведение множества культурно-массовых событий и акций, научных, информационных, издательских и спортивных проектов, социально значимых и памятно-мемориальных мероприятий. Далее участники заседания обсудили результаты уже проведенной работы, план на ближайшее время и вопросы, которые могут возникнуть в ходе его реализации.

— На одном из ближайших планерных совещаний под руководством председателя ЗСК Юрия Бурлачко мы детально обсудим этот вопрос. Сегодня мы поговорили об всех деталях, услышали какая работа уже ведется, что еще предстоит. Самое главное, все понимают свою долю ответственности за выполнение той или иной задачи в рамках плана мероприятий, – сказал в заключение Евгений Шендрик.