Приоритет — сохранение исторической памяти

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16 января 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вопрос защиты исторической памяти был и будет приоритетом в работе парламентариев всех уровней. Об этом говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая накануне на открытии весенней сессии. Он в том числе и призвал комитеты ГД РФ, а также членов российских делегаций в ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ и других межпарламентских структурах считать вопрос сохранения исторической правды своей важнейшей задачей.

Председатель Законодательного Собрания Кубани Юрий Бурлачко дал журналистам комментарий по поводу выступления Вячеслава Володина, в том числе говорившего об осуждении принятой Сеймом Польши резолюции о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виновен в начале Второй мировой войны.

— Патриотическое воспитание было и остается одним из важных направлений деятельности краевой администрации и Законодательного Собрания. Основным в этой сфере является краевой закон о патриотическом и духовно-нравственном воспитании. Но мало принять закон: в деле сохранения исторической памяти нужна постоянная кропотливая работа. Нельзя ни на день забывать о великом подвиге наших предков. Наша собственная военная история дает огромное поле для изучения и, как следствие, для новых инициатив. — сказал Юрий Бурлачко.— Так, по инициативе губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева нами был принят закон, предусматривающий введение для населенных пунктов Кубани сразу трех почетных званий – «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». Они будут присваиваться населенным пунктам, на территории либо в непосредственной близости которых шли бои с противником. Звание «Рубеж воинской доблести» может быть присвоено сразу нескольким населенным пунктам или исторически сложившейся местности, где защитники Отечества проявили ратную доблесть. В апреле 2019 года депутаты поддержали инициативу о присвоении Темрюку и Крымску почетного звания «Город воинской доблести». Следующий на очереди – Армавир, необходимый пакет материалов нами уже направлен в краевой оргкомитет «Победа».

В конце прошлого года в станице Кущевской состоялось совместное заседание Советов Кущевского и Староминского районов, на котором рассматривался вопрос о присвоении станицам Кущевская, Шкуринская и Канеловская почетного звания Краснодарского края «Рубеж воинской доблести». По итогам совместного заседания депутаты районных Советов приняли решение об обращении в Законодательное Собрание Краснодарского края с ходатайством о присвоении населенным пунктам муниципалитетов почетного звания «Рубеж воинской доблести». Уверен, и эта инициатива в ближайшее время будет поддержана.

На одной из недавних сессий принят закон «О некоторых вопросах увековечения в Краснодарском крае памяти погибших при защите Отечества». Им предлагается увековечивать память погибших и пропавших без вести в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества, погибших при выполнении воинского долга на территориях других государств, а также умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Родины. Очень важно, что этим законом мы поддерживанием поисковиков, делающих все для того, чтобы последующие поколения помнили тех, кто защитил мир от фашизма. И уже в этом году в порядке контроля будет проанализирован ход его реализации.

Все эти инициативы – наш вклад в патриотическое воспитание молодежи и дань памяти ратным подвигам старших поколений защитников Отечества. Они направлены на сохранение исторической памяти, очернять и переписывать которую мы не позволим.