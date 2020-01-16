Антитолерантная Интернет-Россия

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16 января 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели», Ирина РОЩИНА ]

фото: соцсети

Ни для кого не секрет, что социальные сети уже давно упростили нам жизнь, благодаря чему достигли пика популярности и спроса. У каждого мессенджера есть свой правовой базис и поле, которые каждый пользователь должен чтить и соблюдать. Но все ли это делают? Часто ли вы натыкаетесь на потенциально неприемлемый контент, оскорбительные комментарии и угрозы, тексты, созданные методом полного копирования? Ответ очевиден. Возникает вопрос: «Как работают политика и условия использования в этой сфере? А работают ли вообще?».

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Особенно четко это видно в комментариях под публикациями известных личностей. Один из примеров – Инстаграм Ольги Бузовой. Под ее постами могут разгораться целые войны между армиями защитников и «обиженных». Трактаты или скупые слова по типу «Какая мерзкая», «только рот под фанеру открывать можешь» или просто размышления людей о том, какой недостойный человек Оля. Безусловно, любая активность на страничке задает рейтинг профиля. Но знают ли об этом пользователи? И знают ли, что сегодня оскорбления попадают под Административный кодекс РФ в статье 5.61 КоАП РФ от 07.12.2011? Вряд ли певица обращает внимание на своих мелких обидчиков, но при желании она может наложить на них административный штраф.

Еще одним примером может служить «свежий конфликт», который разгорелся на почве фашистских лозунгов в сторону ЛГБТ сообщества. 6 января в своем видео блогер Volodya.xxl сказал, что желает смерти всем людям нетрадиционной ориентацией: «Я бы их всех расстрелял. Не понимаю зачем они живут». Что мы видим? Полный пакет нарушений: призыв к уничтожению, разжигание конфликта, оскорбление личности. Давайте подумаем. А за что отнимать жизнь у человека? За его личный выбор и предпочтение в постели? А судьи кто? Не слишком ли много обязанностей берет на себя парень?

Также кодекс разделяет оскорбления на личные и публичные. Пример второго мы только что рассмотрели. Личные оскорбления, пожалуй, более распространенный вид нарушения в Интернете, где люди совершенно не умеют держать язык за зубами. Плюс к этому, не умеют грамотно излагать свои претензии к обидчику. Попросту пишут с ошибками элементарные слова ругани.

А как вам открытая порнография в Инстаграм, приложении с возрастным ограничением 12+? И речь сейчас пойдет не о профилях, которые посвящены сексуальному образованию, которого у нас нет на должном уровне. Мы говорим о страницах пользователей, которые публикуют эротические фотографии.

И почему-то подобные публикации не блокируют и не изымают из общего доступа с пометкой «фото не соответствует нашей политике». Зато под такие действия может попасть обычное видео, снятое вами в кафе, где на фоне играет какая-то песня. Удивительно, что Shazam не в состоянии распознать мелодию и исполнителя, но это может сделать Инстаграм и прислать вам заветное уведомление об удалении материала на основе авторских прав музыканта. Кстати, плагиат также является одним из нарушений. Полностью скопированные тексты, песни, гайды или книги. Можно ли считать метод копирования законной деятельностью? Сомнительно.

Каждое слово или действие имеют свои последствия не только в реальном, но и в виртуальном мире, за которые приходится отвечать. Да, не каждый обиженный будет отстаивать права на юридическом уровне, но почему вообще дается карт-бланш на свинство?