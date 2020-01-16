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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Единоросса из Севастополя Игоря Кучерявого, задержанного на украинской границе, будут судить в Киеве

, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Единоросса из Севастополя Игоря Кучерявого, задержанного на украинской границе, будут судить в Киеве
an-crimea.ru

Единоросса из Севастополя Игоря КУЧЕРЯВОГО, которого в декабре прошлого года задержали на украинской границе, будут судить в Киеве.

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Дата заседания неизвестна, однако уже определено, что приговор КУЧЕРЯВОМУ вынесет Вера ЛЕВКО – судья Днепровского районного суда. Соответствующая информация указана на сайте Судебной власти Украины.

Напомним, что о задержании Игоря КУЧЕРЯВОГО стало известно 3 декабря. Член партии «Единая Россия» пересек крымскую границу и хотел получить украинский загранпаспорт. Служба безопасности Украины 5 декабря официально подтвердила задержание КУЧЕРЯВОГО. На сайте ведомства указано, что структуры украинский спецслужбы «получили информацию» о визите севастопольского единоросса на территорию Украины. В отношении единоросса открыто уголовное производство. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 10 декабря Херсонский городской суд отправил КУЧЕРЯВОГО под домашний арест.

ГБ

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