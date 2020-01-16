Поклонская возмущена антироссийским выпадом в Европарламенте

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16 января 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, globallookpress.com

В своём телеграмм-канале заместитель председателя комитета госдумы по международным делам Наталья Поклонская дала резкую отповедь депутатам Европарламента.

Наталья Поклонская предлагает всем странам, которые против фашизма, выслать ноты протеста Польше

Остаётся только надеяться, что убедительные слова российского политика дойдут до евродепутатов в прямом и переносном смысле.

Вот что написала Наталья Поклонская:

"В Европарламенте додумались заявить об «искажении» Россией истории Второй мировой войны. Всегда есть политики и дипломаты, которые ничего не умеют и не знают. Их талант — пресмыкаться в подлости. Но есть умные подлецы. А есть и глупые. И тот, кто делает подобные заявления, относится к категории абсолютных невежд и негодяев.

Если говорить о событиях, предшествовавших Второй мировой войне, то напомню про Чехословакию — имею в виду сговор Польши с нацистской Германией о разделе этой страны и планирование (совместно с Германией) войны против СССР.

В сентябре 1938 года в Париже польский посол Лукасевич сообщил послу США во Франции: «Начинается религиозная война между фашизмом и большевизмом, и в случае оказания Советским Союзом помощи Чехословакии Польша готова к войне с СССР плечом к плечу с Германией. Польское правительство уверено в том, что в течение трёх месяцев русские войска будут полностью разгромлены, и Россия не будет более представлять собой даже подобия государства».

Как же с этим быть?

Советский народ освободил Европу от нацистской чумы ценой миллионов жизней, а сегодня мы наблюдаем, как потомки освобождённых имеют наглость объявить войну своим освободителям — мёртвым, а не живым... Откуда такая подлость у этих людей?..

Подобные заявления можно расценить как намёк на непризнание Нюрнбергского трибунала. Такие омерзительные выходки, происходящие в стенах Европарламента и в нынешней Польше, могут закончиться тем, что они полностью потеряют свои лица и не только...

Данные высказывания представляют угрозу для всех нас. Ещё не забыли, для чего существует ООН? Сохранять безопасность после Второй мировой войны. И Польша (если поляки уже забыли) подписала этот устав в октябре 1945 года.

Страны-основатели ООН, чтобы сохранить мир, должны осудить подобные высказывания, а также польскую политику, которая ведётся в пользу нацистов. И пригрозить реальными санкциями, если они не прекратят заниматься пересмотром итогов войны. Неизвестно, чем это может закончиться для всей планеты.