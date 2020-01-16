Поклонская возмущена антироссийским выпадом в Европарламенте

В своём телеграмм-канале заместитель председателя комитета госдумы по международным делам Наталья Поклонская дала резкую отповедь депутатам Европарламента.
Остаётся только надеяться, что убедительные слова российского политика дойдут до евродепутатов в прямом и переносном смысле.
Вот что написала Наталья Поклонская:
"В Европарламенте додумались заявить об «искажении» Россией истории Второй мировой войны. Всегда есть политики и дипломаты, которые ничего не умеют и не знают. Их талант — пресмыкаться в подлости. Но есть умные подлецы. А есть и глупые. И тот, кто делает подобные заявления, относится к категории абсолютных невежд и негодяев.
Если говорить о событиях, предшествовавших Второй мировой войне, то напомню про Чехословакию — имею в виду сговор Польши с нацистской Германией о разделе этой страны и планирование (совместно с Германией) войны против СССР.
В сентябре 1938 года в Париже польский посол Лукасевич сообщил послу США во Франции: «Начинается религиозная война между фашизмом и большевизмом, и в случае оказания Советским Союзом помощи Чехословакии Польша готова к войне с СССР плечом к плечу с Германией. Польское правительство уверено в том, что в течение трёх месяцев русские войска будут полностью разгромлены, и Россия не будет более представлять собой даже подобия государства».
Как же с этим быть?
Советский народ освободил Европу от нацистской чумы ценой миллионов жизней, а сегодня мы наблюдаем, как потомки освобождённых имеют наглость объявить войну своим освободителям — мёртвым, а не живым... Откуда такая подлость у этих людей?..
Подобные заявления можно расценить как намёк на непризнание Нюрнбергского трибунала. Такие омерзительные выходки, происходящие в стенах Европарламента и в нынешней Польше, могут закончиться тем, что они полностью потеряют свои лица и не только...
Данные высказывания представляют угрозу для всех нас. Ещё не забыли, для чего существует ООН? Сохранять безопасность после Второй мировой войны. И Польша (если поляки уже забыли) подписала этот устав в октябре 1945 года.
Страны-основатели ООН, чтобы сохранить мир, должны осудить подобные высказывания, а также польскую политику, которая ведётся в пользу нацистов. И пригрозить реальными санкциями, если они не прекратят заниматься пересмотром итогов войны. Неизвестно, чем это может закончиться для всей планеты.