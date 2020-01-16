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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Индии испекли торт, длина которого составила шесть километров

, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

В Индии испекли торт, длина которого составила шесть километров
Фотобанк АН

В Индии местные кондитеры пошли на мировой рекорд. Им удалось испечь торт с шоколадной начинкой. Длина кондитерского изделия составила 6,5 километра.

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Диетолог рассказала, как часто можно есть кондитерские изделия

Известно, что над гигантским угощением работали 1500 поваров. Работа длилась в течение четырех часов. Для изделия потребовалось порядка 12 тонн муки и сахара.

Сейчас, если заявленные изготовителями параметры будут подтверждены, им удастся побить предыдущий рекорд Книги рекордов «Гиннеса», который поставили китайские пекари. В 2018 году мастера испекли фруктовый пирог длиной 3,2 километра.

Вечно живое искусство приготовления роскошных сладких блюд и десертов передается из поколения в поколение храмовыми поварами и кондитерами. Их в Индии называют халвайсами. 

ЕЧ

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