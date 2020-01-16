Топ-5 самых оригинальных гербов городов России

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16 января 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

Фото: соцсети

Если отечественный триколор флага отлично знаком всем жителям страны, то гербы городов - навряд ли. У каждого российского города есть своя богатая история, самые важные этапы которой стремились отразить в геральдике. У некоторых вышло забавно и интересно! «Аргументы недели» сделали рейтинг самых необычных и непредсказуемых гербов городов России.

Топ-5 памятников животным в российских городах

5. Железногорск (Красноярский край)

Начнём нашу подборку с герба Железногорска. Главной фигурой которого стал разъярённый медведь, разрывающий ядро в структурной решётке атома. По мнению создателей этого герба, медведь-экспериментатор символизирует соединение сил природы и человеческой мысли и является аллегорией самого Железногорска, построенного в тайге по принципу ограниченного изменения природного ландшафта.

4. Шуя (Ивановская область)

Герб города Шуи изображает вовсе не кирпич, как кажется на первый взгляд. Присмотритесь, это же кусок мыла! Историческая справка поясняет: «Мыловарение было самой древней промышленностью города Шуи: первое упоминание о ней зафиксировано в писцовой книге Афанасия Векова в 1629 году. Именно этот факт и послужил основой создания герба города в 1781 году. Красный цвет поля герба аллегорически говорит о богатой событиями истории Шуйской земли».

3. Среднеколымск (Республика Саха)

На гербе города Среднеколымск красуется червонный восставший мамонт. Этих зверюшек в Якутии, конечно, сейчас много, но только замороженных, а тут - живой. Создатели герба точно обосновали все элементы символики этого герба, но идея восставшего мамонта осталась мало раскрытой.

2. Саки (Республика Крым)

В геральдике есть животные и подревнее мамонтов! На гербе города Саки, в частности, запечатлен бронтозавр. Местные утверждают, что он символизирует древность Сакского озера, уникальность его донных отложений. Создатели также поясняют, что бронтозавр представляет собой стилизованное изображение известного памятника, установленного в парке одного из санаториев и ставшее своеобразным символом города.

1 Иркутск

А на гербе, финалиста нашего рейтинга, Иркутска изображен и вовсе несуществующий зверь. Появился он как результат недопонимания истории родного края. В 1800-х тигров местные жители называли "бабр". Но создатели новой версии герба спутали древних "бабров" с бобрами, изобразили на гербе бегущего бобра с соболем в пасти. Несуразную картинку дизайнеры пытались преобразовать, как могли. Итог вы сейчас увидите.





