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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Владимир Путин подписал указы о назначениях Мишустина и Медведева

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремлевский пул

Владимир Путин подписал указы о назначениях Мишустина и Медведева
Кремлевский Пул / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ «О Председателе Правительства Российской Федерации». Новым премьер-министром РФ стал Михаил Мишустин.

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ГД дала согласие на утверждение Мишустина на пост премьер-министра

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации», - говорится в тексте подписанного президентом Указа. Таким образом, страна получила нового премьер-министра уже через сутки после отставки Дмитрия Медведева.

Экс-премьер-министр теперь займет должность в Совете Безопасности. Соответствующий Указ также уже подписан главой государства: «Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации».

Ранее кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ большинством голосов одобрили в Госдуме.

ЛЧ

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