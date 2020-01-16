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16 января 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, ]

Глава ФНС Михаил Мишустин, globallookpress.com

После обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. На его место встанет Михаил Мишустин, приверженец свободного бизнеса и цифровизации.

Кандидат на пост премьера оказался автором музыки к песням Григория Лепса?

В среду, 15 января, страну потряс резкий и, кажется, неожиданный даже для президента Владимира Путина уход правительства России в отставку. Такой странный поворот событий сопровождался комментарием со стороны теперь уже бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Он заявил о необходимости таких перемен в связи с кардинальными изменениями в конституции и балансе власти, которые предложил Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию:

«В этом контексте очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения. И в этих условиях, я считаю, что было правильным, в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку»

Очевидно, это совершенно не означает, что в России теперь будут назначаться на все места новые министры, которые заново начнут делить власть, сферы влияния, обрастать «своими людьми». Скорее всего, большая часть правительства будет переизбираться на свои же места, за редким исключением: этот резкий уход правительства в отставку позволит отстранить от власти тех, кто не справлялся со своей работой должным образом. Об этом намекнул и главный кандидат на пост нового премьер-министра, Михаил Мишустин, который заявил о кардинальных изменениях в правительстве. Фамилий, которых коснутся изменения, он пока, к сожалению, не назвал. Однако сама ситуация предполагает, что, как минимум, не вернётся на свой пост Дмитрий Медведев, занимавший его с 2012 года.

Обращение Путина к Федеральному Собранию в 2020 году

Михаил Мишустин

Дмитрий Медведев покинул пост премьер-министра России. Это для многих вполне объяснимое решение, ведь его фигура в правительстве для народа была весьма противоречивой. Он может остаться для россиян, и как президент, заменивший на время Путина, и как инициатор скандальной пенсионной реформы, и как автор уже крылатой фразы «денег нет, но вы держитесь». Однако ушёл он, скорее всего, не потому, что кого-то его деятельность не устраивала.

Дмитрий Медведев во время объявления об отставке правительства

Гораздо более интересно то, что будет делать на новом посту Михаил Мишустин, глава Федеральной налоговой службы. Если снова затронуть его заявление о том, что он планирует кардинальные изменения в правительстве, возникает некоторая двойственность. С одной стороны, это заявление можно трактовать, как попытку действительно убрать из правительства тех, кто не справлялся со своими должностными обязанностями. Но, с другой стороны, можно обратиться к устоявшейся практике российских правителей: расставлять вокруг себя «своих людей». Тогда Мишустин может окружить себя теми людьми, которые будут отвечать запросам его политического вектора и его безопасности. Однако пока этот вопрос действительно весьма непрост, так как открытых конфликтов ни с кем у Мишустина нет, по крайней мере, в информационное поле они в последнее время не попадали. Ясно только то, что Михаил Мишустин станет полной противоположностью Дмитрию Медведеву и не станет прямым продолжателем его политики. Это же означает, что эти изменения могут коснуться самых приближенных к Медведеву политических фигур.

Однако то, что коснётся изменений в правительстве, не более интересно, чем то, какие идеи собирается продвигать Мишустин на своём посту. Поэтому стоит обратить внимание на его политическое прошлое, которое очень тесно связано с процессами цифровизации и модернизации. За девять лет работы на посту главы ФНС Мишустин превратил отстающее в развитии ведомство в настоящий «технологический Эдем». До прихода Михаила Мишустина Федеральная налоговая служба славилась коррупцией и бюрократией. Новый глава эти представления изменил в лучшую сторону, внедрив в работу ФНС новые технологии. Например, перенёс систему взаимодействия с гражданами в цифровую сферу, организовав работу электронных «личных кабинетов».

Если Михаил Мишустин действительно заинтересован в цифровизации, стоит ожидать, что он будет выступать за модернизацию и в других сферах работы правительства РФ. Тем более, по словам советника спикера Государственной Думы Анастасии Кашеваровой, он уже успел заявить о том, что народу с изменениями в госуправлении он выступает и за внедрение современных технологий. Насколько эти «внедрения» окажутся действительно полезными, покажет время. Главное, чтобы это не оказалось бесполезной растратой бюджетных средств.

Один из главных вопросов, которые волнуют граждан, – пенсионная реформа. А она, скорее всего, останется без изменений. По крайней мере, Михаил Мишустин уже успел об этом заявить, сгладив углы обещанием разобраться в вопросах, связанных с доходами граждан. Сфера частного бизнеса тоже не осталась без внимания со стороны Мишустина. Он поделился мыслью о том, что бизнес нуждается в том, чтобы с него снимали все государственные барьеры и ограничения. И в этом он нуждается сильнее, чем в государственной поддержке. Она в свою очередь может действительно быть не так эффективна и наносить больше урона, чем пользы, в развитие экономики страны.

Наконец, Михаил Мишустин, скорее всего, помимо модернизации и цифровизации, заинтересован ещё и в том, чтобы развивать нацпроекты. Но это касается вполне знакомых для граждан России вещей: демографической политики, инфраструктуры, дорог. В целом, это касается всего того, на что потребуются большие вливания бюджетных средств, и что при этом фактически особенно не скажется на жизни людей, потому что не сказывалось впредь. В том числе и из-за нечестного исполнения.

В любом случае, приход Михаила Мишустина на пост премьер-министра означает весомые перемены в стране и «искусственно выращенную» сменяемость власти, о которой так много говорят в последние годы. Скорее всего, в таком жестком перезапуске нуждалась не столько страна, сколько само правительство, которое долгое время работало в одном темпе и одном направлении.