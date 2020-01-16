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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Чебоксарах сельского священника обманом затащили на освящение Дома правительства

, 16:10 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: youtube

В Чебоксарах сельского священника обманом затащили на освящение Дома правительства
скриншот скандального youtube-видео освящение дома правительства Чувашии

Иерей храма из села Шоршелы освятил здание дома правительства республики Чувашия. Обряд обернулся скандалом. Организаторами акции стала оппозиция. Сам священник о реальной подоплеке происходящего не догадывался.

Освящение правительственного здания в Чувашии стало скандалом. Иерея сельского храма пригласили на это мероприятие, не объяснив ему политической подоплеки происходящего.

«Сегодня православный батюшка, отец Евгений, освящает здание, чтобы 2020 года стал годом без коррупции», — объяснял организатор скандального мероприятия на камеры.

Отец Евгений не знал, что мероприятие организует оппозиция. Сам обряд носил не религиозный, а политический характер.

«В преддверие праздника Крещения Господня очень много просьб освятить дом или купели», — пояснил позднее сам проводивший обряд иерей храма из села Шоршелы: «Я подумал, что администрация города пригласила, чтобы окропить все везде святой водой».

Оправдываться священнику пришлось в тот момент, когда скандал был в самом разгаре. Организаторы освящения правительственного здания опубликовали видео, в котором дали свою трактовку происходящего. Отец Евгений о ней узнал уже после того, как оказался замешанным в этом скандале.

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