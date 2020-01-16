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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Михаил Мишустин попал в «Миротворец» за Крым

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Михаил Мишустин попал в «Миротворец» за Крым
an-crimea.ru

Претендент на пост премьер-министра России Михаил МИШУСТИН попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

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На запрещенном в РФ сайте МИШУСТИНА называют «российским оккупантом» и вменяют ему «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».

Сейчас он является руководителем Федеральной налоговой службы. Он посещал Крым в августе 2015 года, где проинспектировал работу местного управления налоговой. Предыдущий премьер-министр России, Дмитрий МЕДВЕДЕВ, находится в базе «Миротворца» с 2015 года.

Напомним, после послания президента России Федеральному собранию, в котором Владимир ПУТИН в том числе предложил внести ряд изменений в Конституцию, премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что российское правительство в полном составе уходит в отставку.

Глава государства же, в свою очередь, попросил членов кабинета министров выполнять обязанности в полном объеме, пока правительство не будет переизбрано. Кроме того, глава государства заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить ее МЕДВЕДЕВУ.

Также известно, что ПУТИН внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила МИШУСТИНА на должность премьер-министра.

 

ГБ

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